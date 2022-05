Tiago Leifert - Reprodução/TVGlobo

Publicado 12/05/2022 16:01

Rio - Em parceria com a empresa Betfair, o jornalista Tiago Leifert criou um programa sobre futebol e apostas esportivas no streaming. Nesta quinta-feira (12), o perfil oficial do "Ogilvy Brasil" divulgou o projeto, que será lançado no dia 15, com a informação de que a atração acompanhará todas as partidas da temporada dos torneios nacionais em 2022.

Nesse caso, Leifert irá assumir o cargo de diretor artístico do novo projeto e será o "principal cabeça pensante da atração". Um dos criadores do programa, o jornalista foi responsável também pela escolha dos integrantes e pela expansão dos quadros do espetáculo.

O "Dia de Jogo" contará com as apresentações de Cassio Barco, ex-Globo, que será o principal anfitrião do programa. A equipe também é formada pela repórter Bibi Molina, pelo analista de desempenho Thomaz Freitas e pelo influenciador digital Edu Semblano.

A atração será transmitida aos domingos, às 15h, uma hora antes da principal partida da rodada. Além disso, a transmissão ficará por conta do canal da Betfair Brasil no YouTube e vai acompanhar em tempo real o jogo. Durante o programa, os apresentadores farão comentários e darão dicas para ajudar os telespectadores na hora das apostas.

O programa é o primeiro projeto da Supernova, que é a produtora de Tiago Leifert, fundada após o jornalista rescindir o contrato com a TV Globo no final do ano passado.