Rio - Agora é oficial, o Aston Villa, da Inglaterra, anunciou a compra em definitivo do meia Philippe Coutinho, junto ao Barcelona. A equipe britânica irá desembolsar cerca de 20 milhões de euros (R$ 106,43 milhões na cotação atual) para ficar com o brasileiro, que foi revelado pelo Vasco.

Emprestado pelo Barça desde o começo deste ano, Coutinho vem desempenhando um bom futebol pelo Aston Villa. O jogador, de 29 anos, atuou em 16 partidas, fez quatro gols e deu três assistências pelo clube inglês. Sua evolução fez com que voltasse a ser lembrado nas últimas convocações de Tite.

Com o acerto, o Vasco, clube formador do jogador, terá direito a receber 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões pelo meia). O valor é relativo a 2,5% da transferência. A verba será de grande valia ao clube carioca, mas é bem menor que a recebida pelo Vasco na transferência do meia do Liverpool para o Barcelona. Na ocasião, o clube de São Januário recebeu quase R$ 16 milhões.

Coutinho iniciou a sua carreira no clube carioca e se transferiu para a Inter de Milão. Sem sucesso no futebol italiano, o meia atuou pelo Espanyol, de Barcelona, e acabou chamando a atenção do Liverpool. No clube inglês viveu seu melhor momento na carreira e acabou contratado pelo Barça em 2017. Não repetiu os bons momentos na Espanha e acabou emprestado ao Bayern. Voltou ao clube espanhol, antes de ser cedido ao Aston Villa, primeiramente por empréstimo, e agora em definitivo.