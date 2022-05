Taça da Série A do Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Rio - Os clubes Arsenal e Wolverhampton, que disputam a primeira divisão da Inglaterra, estão interessados na contratação do atacante Marquinhos, do São Paulo. O jovem de apenas 19 anos vem marcando gols importantes e ganhando a confiança do treinador Rogério Ceni.

Revelado pelo São Paulo, Marquinhos está no clube desde os oito anos de idade, e suas primeiras oportunidades foram dadas por meio de Crespo, ex-técnico do Tricolor. O jovem detém o recorde de jogador mais novo a marcar com a camisa do time paulista na Libertadores.

O São Paulo admite que, na próxima janela, precisará fazer algumas vendas para equilibrar a saúde financeira do clube e, se houver uma boa proposta por Marquinhos, a tendência é negociá-lo. No entanto, a multa para tirar o jovem atacante do Tricolor está estipulada em 50 milhões de euros (R$ 270 milhões na cotação atual).

Quando surgiu na base do clube tricolor, o atleta se destacou e chamou a atenção de gigantes europeus como Juventus, da Itália, e Atlético de Madrid, da Espanha.