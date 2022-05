Luciano Spalletti - AFP

Publicado 12/05/2022 13:47

Rio - Membros de uma torcida organizada do Napoli decidiram fazer um protesto inusitado contra o técnico Luciano Spalletti. Eles roubaram o carro do treinador e afirmaram que só irão devolver o automóvel caso ele peça demissão do clube italiano.

Torcida diz que só devolverá carro de Luciano Spalletti se ele pedir demissão Reprodução “Spalletti, vamos devolver seu Panda (nome do modelo do veículo), desde que você saia”, diz uma faixa deixada pelos torcedores nesta quinta-feira nos arredores do Estádio Diego Maradona.

A faixa conta ainda com a assinatura "Mariuoli", que significa ladrão em italiano. Também há a data em que o carro foi roubado: 16 de outubro de 2021. O crime ocorreu próximo ao hotel onde Spalletti reside, em Nápoles.

A revolta da torcida do Napoli se deu por conta de uma temporada de resultados frustrantes. A equipe foi eliminada de forma precoce da Copa da Itália e da Liga Europa. No Campeonato Italiano, os napolitanos chegaram a brigar pelo título, mas chegaram às últimas rodadas já sem chances de conquista.