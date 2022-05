Alison dos Santos conquistou medalha de bronze - AFP

Publicado 12/05/2022 12:02

Rio - Alguns dos maiores nomes do atletismo na atualidade estarão em Doha, no Catar, para a disputa da primeira das 13 etapas da Diamond League. O Estádio Internacional Khalifa, que também sediará jogos da Copa do Mundo, será o palco do início das disputas de mais uma temporada do principal circuito de competições da modalidade. O sportv2 mostra ao vivo todas as etapas da competição, a partir desta sexta-feira, dia 13, às 13h. A de Doha terá a narração de Jader Rocha e comentários de Arnaldo Oliveira.



A etapa de abertura será uma ótima oportunidade para acompanhar o desempenho e torcer pelo medalhista olímpico Alison dos Santos, o “Piu”, que conquistou o bronze nos 400m com barreiras. O paulista, uma das esperanças de medalha para o Brasil em Paris-2024, segue com bons resultados neste novo ciclo olímpico e, em sua última competição, disputada nos Estados Unidos, subiu ao lugar mais alto do pódio com o segundo melhor tempo da temporada.



Disputada desde 2010, a Diamond League terá novidades nesta temporada. Além da premiação em dinheiro, os atletas acumularão pontos de acordo com a colocação obtida em cada etapa – o campeão da prova ganha oito pontos, enquanto o oitavo colocado recebe um. Ao fim das 12 primeiras etapas os seis melhores nas provas de campo, os oito primeiros nas provas de pista entre 100m e 800m; e os dez melhores no ranking nas provas a partir de 1.500m em diante se classificam para a final, que acontece em Zurique, nos dias 7 e 9 de setembro.



DIAMOND LEAGUE - CALENDÁRIO DE ETAPAS



13 de maio – Doha (Catar)

21 de maio – Birmingham (Inglaterra)

28 de maio – Eugene (Estados Unidos)

5 de junho – Rabat (Marrocos)

9 de junho – Roma (Itália)

16 de junho – Oslo (Noruega)

18 de junho – Paris (França)

30 de junho – Estocolmo (Suécia)

30 de julho – Xangai (China)

6 de agosto – Shenzhen (China)

10 de agosto – Mônaco

26 de agosto – Lausanne (Suíça)

2 de setembro – Bruxelas (Bélgica)

7 e 9 de setembro – Zurique (Suíça)