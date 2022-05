Shai Borges - Divulgação

Shai BorgesDivulgação

Publicado 12/05/2022 10:52 | Atualizado 12/05/2022 10:56

Rio - Existem coisas que acontecem na nossa vida e acabam conseguindo mudar totalmente os rumos de nossos sonhos, esse infelizmente foi o caso da modelo e miss Shai Borges. A jovem que cresceu na periferia de Curitiba, apesar de todo destaque que recebeu pelo concurso de Miss Brasil Turismo em 2019, por pouco não conseguiu emplacar seu nome no elenco da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino.

Treinando e correndo desde jovem, Borges sempre recebeu incentivo da família e sonhava em poder se comparar a seus grandes ídolos, porém, foi no auge de suas competições que aconteceu um acidente que travaria completamente seu progresso até a seleção: uma lesão nos joelhos, ocorrida durante uma de suas partidas, das quais já colecionou dezenas de medalhas.

Apesar de estar fora das quadras há um bom tempo, sua história serviu de inspiração para que se busca a carreira como modelo, porém, seu próximo foco como esportista das passarelas está com os holofotes em cima de Gisele Bündchen, a quem se inspira com os nomes da Seleção Brasileira que carrega até hoje no coração.