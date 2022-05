Vinicius Junior é destaque do Real Madrid nesta temporada - AFP

Vinicius Junior é destaque do Real Madrid nesta temporadaAFP

Publicado 12/05/2022 10:00

Rio - Vinicius Junior vive seu grande momento com a camisa do Real Madrid. De acordo com informações do jornal português "A Bola", o brasileiro e o clube espanhol encaminharam uma renovação que vai render um grande aumento ao ex-jogador do Flamengo. O novo vínculo será até o meio de 2027 e irá premiar a excelente temporada do jovem.

Segundo a publicação, o salário do brasileiro passaria de 3,2 milhões de euros por ano (cerca de R$ 17 milhões) para quase nove milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). O atual vínculo do ex-jogador do Flamengo se encerra no meio de 2024.



Ao lado de Benzema, Vinicius Junior é um dos grandes destaques da equipe comandada por Carlo Anchelotti que fez o Real Madrid voltar a ser protagonista nesta temporada, a melhor desde a saída de Cristiano Ronaldo. O clube espanhol venceu o campeonato nacional e está na final da Liga dos Campeões. O ex-jogador do Flamengo entrou em campo em 49 partidas, fazendo 18 gols e dando 19 assistências na atual temporada.