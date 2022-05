Tonya Pereira - Divulgação

Publicado 12/05/2022 10:24

Rio - Considerada uma das maiores referências no mundo dos esportes, a empresária Tonya Pereira é grande aliada dos futebolistas. A brasileira se tornou conhecida por oferecer procedimentos estéticos que potencializam os exercícios físicos, o que vem se comprovando através do aumento de potência física de vários atletas que ela atende.



As técnicas, procedimentos estéticos e os treinamentos aplicados por Tonya Pereira são experimentados pelos jogadores do Orlando City, bem como aprovados por grandes nomes do futebol como Ronaldo Fenômeno, Nani e Rivaldo, que também são clientes da clínica da brasileira, localizada na Flórida.



De acordo com a profissional, ainda existe uma visão muito preconceituosa com o público em tentar associar os procedimentos estéticos com o preparo esportivo, porém, uma trabalha aliada à outra: “Quando realizadas em conjunto, essas duas ferramentas são grandes aliadas na potencialização da perda de gordura, em especial a localizada, que é mais difícil de ser eliminada, pois o corpo a entende como uma reserva de energia”.



Entre a gama de procedimentos que oferece, estão as técnicas de EMsulpt, criolipólise e criofrequência. “No caso da EMsculpt, por exemplo, a terapia eletromagnética ajuda a acelerar o ganho de tônus e força, devido às contrações de alta intensidade aplicadas nos músculos durante o procedimento”, garante Tonya Pereira.