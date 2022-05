Troféu da Copa do Mundo será entregue em dezembro, no Catar - Divulgação/Fifa

Publicado 12/05/2022 11:04

Rio - A Fifa lançou nesta quinta-feira um tour da taça da Copa do Mundo, que vai percorrer todos os 32 países classificados para o grande evento, a ser disputado no Catar entre novembro e dezembro deste ano. O evento de lançamento contou com as presenças do brasileiro Kaká e do espanhol Iker Casillas.

Será a primeira vez que a taça vai percorrer todos os países cujas seleções conquistaram a vaga no Mundial. De acordo com a Fifa, o périplo será completado até o início da Copa, permitindo a visita do troféu também pelos países que ainda estão disputando a repescagem do torneio.

No total, a Fifa planeja que o tour passe por 51 países para que, até 2030, o troféu tenha visitado todos os 211 associados à entidade. "A taça da Copa do Mundo da Fifa é um dos maiores símbolos do esporte. Fazer esse tour nos dá a oportunidade única de jogar luz sobre comunidades fantásticas que amam o futebol", comentou Romy Gai, um dos principais executivos da entidade.

O lançamento do trajeto da taça, em Dubai, contou com a participação de Kaká, campeão mundial pela seleção na Copa de 2002, no Japão e na Coreia do Sul. "É uma honra incrível fazer parte desta primeira parada do tour. Minha primeira Copa aconteceu quando eu tinha 20 anos e ainda está viva na minha memória. Para mim, foi um sonho que se tornou realidade", comentou o brasileiro.

Responsável por levantar a taça do título da Espanha no Mundial de 2010, Casillas também destacou a grande conquista, mesmo acostumado a erguer troféus com a camisa do Real Madrid em sua vitoriosa carreira de goleiro.

"Foi um dos pontos altos da minha carreira, quando levantei este troféu como capitão da Espanha, em 2010. E é empolgante pensar que alguém terá essa mesma sensação no Catar, ainda neste ano. Sinto muito orgulho por poder me juntar hoje com a Fifa neste lançamento do tour da taça."