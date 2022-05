Técnico Steven Gerrard e Philippe Coutinho - Foto: Divulgação/Aston Villa

Técnico Steven Gerrard e Philippe CoutinhoFoto: Divulgação/Aston Villa

Publicado 13/05/2022 16:42

Rio - O treinador Steven Gerrard, do Aston Villa, da Inglaterra, exaltou a compra do meia Philippe Coutinho. Nesta sexta-feira (13), o técnico afirmou que a contratação em definitivo do jogador de 29 anos junto ao Barcelona, da Espanha, potencializará o futebol do atleta nos próximos anos.

"É fantástico para todos os que estão ligados ao clube. Você viu a reação dos torcedores, muito positiva. Eles o viram jogar muito bem nos últimos cinco ou seis meses. Ele ainda tem muita coisa nele. Tendo-o aqui em tempo integral, estabelecido, acho que subirá a outro nível, por conta desse sentimento de saber onde vai jogar pelos próximos quatro anos", afirmou Gerrard.



Ex-companheiro de Coutinho no Liverpool, Gerrard analisou a relação da torcida inglesa com o meia brasileiro e destacou a forte identificação, que pode ajudar o desempenho do atleta.

"Acho que ele é um jogador que precisa se sentir querido, que precisa de apoio. Todos no Villa estão fazendo sua parte, os donos especialmente o fizeram sentir realmente especial. Ele se sente realmente feliz aqui e é fantástico que ele queira ser parte dessa jornada", completou.



A compra de Coutinho foi acertada pelo Aston Villa por 20 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões) pelo meio-campista. O jogador assinou contrato até 2026. Revelado pelo Vasco, o Cruz-Maltino terá direito a 2,5% na operação, aproximadamente 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões), que é registrado pelo acordo com o mecanismo de solidariedade da Fifa para o clube formador. O Barcelona ainda é dono de 50% dos direitos econômicos.