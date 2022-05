Rede Globo - Reprodução

Rede GloboReprodução

Publicado 13/05/2022 16:00

Rio - A ex-jogadora de vôlei, Ana Paula Henkel, entrou na Justiça contra a Rede Globo pedindo uma indenização de R$ 100 mil. O processo envolve Walter Casagrande. A ex-atleta alega que o ídolo do Corinthians teve a intenção de ofendê-la em um texto publicado no seu blog no "globoesporte.com". As informações são do portal "UOL".

Não é a primeira vez que Ana Paula entra com uma ação contra o ex-atacante. No ano passado, ela pediu um direito de resposta e obteve vitória judicial. Novamente, a batalha entre os dois acontece por conta de questões políticas.

A ex-atleta é simpatizando do presidente Jair Bolsonaro, enquanto o comentarista da Globo é muito crítico ao seu governo e ideias. A polêmica entre os dois começou quando Casagrande afirmou que Ana Paula seria "defensora dos violentos, dos antidemocráticos, das armas e de tudo que é ruim em nossa sociedade".

No processo movido contra o ex-jogador do Corinthians, Ana Paula afirma que busca uma "reparação pelo dano sofrido" com o texto publicado na Globo, o que ela definiu como "ofensas à sua imagem e honra", além de "humilhação" que causou "sofrimento e dor".

O portal "UOL", entrou em contato com o advogado Gustavo Cosenza, que representa Casagrande há dez anos, por meio do Escritório Jurídico Cosenza, onde tem como sócio Vagner A. Cosenza. O profissional afirmou que Casagrande ainda não foi citado no processo e apresentará defesa assim que intimado.



"Mas, por uma análise simples do conteúdo da inicial, verificamos que trata-se de um fato que ocorreu há um ano e três meses, uma reportagem onde o jornalista comentou um assunto notório nos limites da liberdade de expressão constitucionalmente garantida, e proferiu a sua opinião dentro do exercício de sua profissão", contou ao site. O portal entrou em contato com a Rede Globo, mas não obteve resposta ainda da publicação da matéria.