Alison dos Santos concluiu a prova com o tempo de 47.24s - AFP

Publicado 13/05/2022 15:03

Rio - O brasileiro Alison dos Santos venceu a prova dos 400m com barreiras da etapa de Doha da Diamond League, no Catar. O atleta, que foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, levou a medalha de ouro com o tempo de 47.24s na prova desta sexta-feira (13). O segundo lugar ficou com o norte-americano Rai Benjamin, enquanto Thomas Barr, da Irlanda, ficou com o bronze.

Alison superou seu próprio tempo de 48.41s, que era considerado o segundo melhor tempo do ano, feito no final de abril nos Estados Unidos. A prova no Catar não teve a presença do campeão olímpico e recordista mundial Karsten Warholm, da Noruega, que domina a disputa nas últimas temporadas.

Após ficar sete meses parado, a etapa da Diamond League é a terceira prova disputada pelo barreirista. Alison retornou às competições no meio de abril para o USATF Golden Games, na Califórnia, onde terminou em segunda posição, com 44.54s, nos 400m rasos.

No final do mês, o atleta venceu os 400m com barreira no Meeting de De Moines, em Iowa, nos Estados Unidos, com tempo de 48.41s, segundo melhor tempo do mundo no ano. Com esse marco, ele deixou para trás os americanos David Kendziera, com 49.43s, e Khallifah Rosser, com 49.49s.