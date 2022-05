Robert Lewandowski segue com futuro indefinido no Bayern - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 13/05/2022 14:33

Rio - Com o futuro indefinido de Robert Lewandowski no Bayern de Munique, da Alemanha, o treinador Julian Nagelsmann preferiu desconversar sobre uma possível saída do centroavante polonês de 33 anos. Por outro lado, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), o técnico alemão ressaltou a importância do jogador no elenco, mas pediu para que o próprio atleta fosse questionado.

"Ele tem contrato até 2023, está nos meus planos. Mas não sou eu quem vai vetar a sua saída neste verão. Falo cara a cara com os meus jogadores e não torno público o teor das conversas. A minha posição e a do clube sobre isso são conhecidas, a situação contratual também. Sobre outros assuntos, é melhor perguntarem ao Lewandowski ou ao Salihamidzic (diretor desportivo)", afirmou o treinador Julian Nagelsmann.

O contrato de Lewandowski encerra em junho de 2023 e o Bayern não pretende negociar o atacante na próxima janela de transferências, em julho. No entanto, o jogador polonês segue sendo especulado pela imprensa para atuar pelo Barcelona na próxima temporada. Com a camisa do clube alemão, o atleta disputou 374 partidas e marcou 343 gols em oito temporadas. Na atual, foram 49 gols marcados em 45 jogos.