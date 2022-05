Anderson Silva e Floyd Mayweather em Dubai - Divulgação

Publicado 13/05/2022 13:43

Rio - O Global Titan Fighting, evento de boxe que teria a participação de grandes nomes do mundo das lutas, como Anderson Silva e Floyd Mayweather foi adiado. Isto porque, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Zayed Al Nahyan, morreu nesta sexta-feira (13). O evento aconteceria em um luxuoso hotel em Dubai, uma das principais cidades do país.

Ainda não se tem informações sobre a causa da morte do presidente, que estava com 73 anos. Todos os eventos no país foram adiados ou suspensos, e foi decretado um luto de 40 dias. Neste período, a bandeira será erguida sempre a meio-mastro.

Vale lembrar que Zayed Al Nahyan sofreu um derrame cerebral em 2014, e raramente fazia aparições públicas. O presidente, inclusive, é meio-irmão do Xeque Mansour, dono do Manchester City.

A organização do Global Titan Fighting ainda debate sobre uma nova data para o evento. Nas redes sociais, Floyd Mayweather e Anderson Silva prestaram condolências ao emiradenses.

Confira a nota oficial da organização do Global Titans Fighting sobre o adiamento do evento:

"Estamos profundamente tristes com o anúncio do falecimento de Sua Alteza Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos e governante de Abu Dhabi, no início desta tarde.



Sheikh Khalifa foi o segundo presidente dos Emirados Árabes Unidos e o 16º governante do Emirados de Abu Dhabi. Ele assumiu a Autoridade Constitucional Federal como Presidente dos Emirados Árabes Unidos e se tornou o governador dos Emirados de Abu Dhabi no dia 3 de novembro de 2004, sucedendo o seu falecido pai Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que morreu no dia 2 de novembro de 2004. Devido ao falecimento de Sua Alteza Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, os Emirados Árabes Unidos entrarão no período oficial de luta nos próximos 40 dias.



Por conta do nosso profundo respeito e devido a essa circunstância imprevista de força maior, o evento Global Titans Dubai, que estava marcado para acontecer no dia 14 de maio no Burj Al Arab Jumeirah foi adiado até novo aviso com uma nova data que será anunciada em breve. Nos desculpamos por qualquer inconveniente que isso possa causar e asseguramos aos fãs que esse evento espetacular acontecerá no futuro.



De todo o staff e parceiros do Global Titans Fight Series nossos pensamentos e orações estão com a família de Sua Alteza Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan durante esse momento difícil e ao povo dos Emirados Árabes Unidos.



Com todo respeito, Global Titans Organizers LLL"