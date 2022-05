Taça da Copa Libertadores da América - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 13/05/2022 12:37

De bolso cheio! A Conmebol garantiu um valor bilionário na venda dos direitos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana para os próximos três anos. De acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, colunista do UOL, a entidade somou mais de 1,5 bilhão de dólares, aproximadamente de R$ 7,8 bilhões.



A transação envolvendo as partes representou um aumento bilionário em reais. A Conmebol lucrou 350 milhões dólares a mais em relação ao que foi vendido para o último ciclo de contrato, os valores convertidos chegam a R$ 1,8 bilhão.



Este alto valor se deve pela intensa disputa entre canais pelos direitos de transmissão. Segundo Rodrigo Mattos, o maior embate foi pelos jogos na TV fechada, onde as vencedoras Disney, com a ESPN, e a Paramount tiveram que vencer concorrentes de peso como Warnermedia/TNT Sports, além do SporTV e da Amazon/Prime Video.



Como ficou a divisão



Na TV aberta, a Rede Globo voltará a ter transmissão do torneio, após três anos. Derrotado na disputa, o SBT ficará com a Copa Sul-americana. Nos canais fechados, a exibição do torneio ficou por conta da Disney e Paramount. O novo contrato permite os direitos de exibição do torneio entre 2023 e 2026.