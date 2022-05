Pochettino - AFP

Pochettino AFP

Publicado 13/05/2022 11:15

O Paris Saint-Germain não conseguiu ir passar das oitavas de final da Champions League sob o comando de Mauricio Pochettino. Por causa da temporada considerada fraca, o clube estaria procurando outro treinador e, segundo o jornal francês "L'Équipe", três nomes são apontados como os favoritos, incluindo um brasileiro.

De olho em Thiago Motta como uma das opções, o treinador brasileiro e naturalizado italiano é ex-jogador do próprio PSG e, atualmente, comanda o Spezia, na primeira divisão da Itália. Ele sempre deixou claro que gostaria de retornar ao time francês como treinador, uma vez que também iniciou sua carreira de técnico nas categorias do clube, em 2018. Depois, em 2019, ele treinou o Genoa e, desde 2021, está no Spezia.

Outro nome especulado é o de Marcelo Gallardo. O argentino é treinador supercampeão com o River Plate, que já revelou que tem o desejo de comandar uma equipe grande na Europa. O técnico já teve oportunidade de deixar o River, mas as ofertas recebidas foram de clubes menores, não tendo a possibilidade de conquistar títulos.

O alemão Joachin Löw é outro treinador na mira do PSG para a próxima temporada. Atualmente sem clube, ele esteve à frente da seleção da Alemanha até junho do ano passado, comando esse que gerou o título de campeão da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Além de estar sendo cogitado no PSG, ele também é especulado no Fenerbahçe, da Turquia.