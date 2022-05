Tite convocou a Seleção para amistosos na Ásia - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/05/2022 10:30

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou, nesta quinta-feira, que a seleção brasileira só vai disputar dois amistosos na Data Fifa de junho, após o duelo contra a Argentina, marcado para dia 11 ser cancelado.

"Informamos que durante a Data Fifa de junho a seleção brasileira jogará duas partidas preparatórias, nos dias 02 e 06, contra Coreia do Sul e Japão, respectivamente. Não haverá a possibilidade de realização de uma terceira partida", informou a entidade que dirige o futebol nacional.

"Houve uma tentativa intermediada pela Pitch International em parceria com a CBF, mas discutidas as opções sugeridas nos últimos dias, a comissão técnica entende que as dificuldades logísticas interfeririam na preparação da equipe", concluiu a nota.

A seleção inicia sua preparação em 27 de maio, em Seul. O primeiro jogo desta série será contra a Coreia do Sul no Seul World Cup Stadium, na capital sul-coreana, às 20h (8h de Brasília) do dia 2 de junho. Na sequência, o adversário será o Japão no estádio Nacional de Tóquio, às 19h20 (7h20 de Brasília) do dia 6.