Vini Jr. posa com bola do hat-trick - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2022 21:23 | Atualizado 12/05/2022 21:46

Rio - A goleada do Real Madrid por 6 a 0 sobre o Levante nesta quinta-feira (12), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, foi bastante especial para o atacante Vini Jr. Na ocasião, o atacante foi um dos destaques da partida e marcou pela primeira vez três gols no mesmo jogo.

Vini Jr destacou o hat-trick como "uma noite inesquecível", nas redes sociais. Após a partida, o atacante publicou uma foto com a bola do jogo e, no meio da chuva de comentários, Neymar exaltou o jogador.

"Parabéns mlkin! Primeiro de muitos. MALVADEZA!!!!!", destacou Neymar, na publicação de Vini Jr.

Na carreira, Vini Jr. tem 249 partidas. O primeiro hat-trick do atacante surge um dia antes de completar cinco anos como atleta profissional. Além disso, o jogador ainda deu uma assistência para Benzema marcar o segundo gol do jogo. Em 2021/22, o atleta marcou 21 gols e fez 16 assistências.