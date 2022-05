Vinicius Júnior marcou três gols na vitória do Real Madrid sobre o Levante - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 12/05/2022 19:18

Rio - Já campeão espanhol, o Real Madrid entrou em campo nesta quinta-feira pela La Liga e o time de Carlo Ancelotti não tomou conhecimento do Levante, no Santiago Bernabéu. Os Merengues venceram a equipe de Valência por 6 a 0, com gols de Mendy, Benzema, Rodrygo e Vini Jr. (três vezes).



ABRIU A PORTEIRA

Jogando em casa, o Real Madrid pressionou desde o início e abriu o marcador aos 13 minutos. Em bela jogada de Modric, Mendy recebeu lançamento, invadiu a área e bateu forte para fazer o primeiro no Santiago Bernabéu.

BENZEVINI

Cinco minutos depois, o Real Madrid ampliou com o artilheiro Karim Benzema. Em cruzamento milimétrico de Vini Jr., o francês apareceu na pequena área para testar com firmeza para o fundo das redes e fazer o segundo.



GOL BRASILEIRO

Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Rodrygo fez o terceiro da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O ex-Santos fez tabela com Modric e recebeu na pequena área para fazer mais da equipe merengue.



HAT-TRICK

A partir do terceiro, começou o show de Vini Jr, que marcou três gols. O primeiro do ex-Flamengo foi em tabela com Modric. O segundo saiu após Benzema fazer grande lance e tocar para o brasileiro. O terceiro foi com passe de Jovic, após erro da defesa do Levante.





SEQUÊNCIA

Real Madrid e Levante voltam a campo no próximo domingo, novamente pelo Campeonato Inglês. O time merengue encara o Cádiz, fora de casa, enquanto a equipe de Valência tem compromisso com o Alavés, em casa.