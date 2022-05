Erling Haaland tem acordo com o Manchester City - AFP

Erling Haaland tem acordo com o Manchester CityAFP

Publicado 12/05/2022 17:48

Rio - A contratação de Haaland foi anunciada pelo Manchester City nesta semana junto ao Borussia Dortmund. Contudo, apesar de ainda nem ter vestido a camisa do time inglês, o atacante norueguês pode ter data para deixar o clube.



De acordo com informações publicadas pelo jornal alemão 'BILD', o contrato de Haaland com o Manchester City tem uma cláusula de liberação de 150 milhões de euros (cerca de 801 milhões de reais) a partir do final de sua segunda temporada no clube inglês.

Ainda segundo o diário alemão, a tal cláusula de liberação foi incluída no contrato de Haaland por meio de Mino Raiola, então empresário do atacante, falecido no início do mês de meio.

O Manchester City contratou o atacante por 60 milhões de euros (cerca de R$326 milhões), valor da cláusula de rescisão do jogador com o Borussia Dortmund. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o salário de Haaland será de 375 mil libras semanais (cerca de R$ 2 milhões). O valor é do mesmo nível do belga De Bruyne.