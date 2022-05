Jogadores da Imperial Sportsbet.io comemoram a classificação para a fase Legends do PGL Major Antwerp, ao lado dos influenciadores Liminha e BT0 - Reprodução/Twitter Imperial

Rio - A Imperial Sportsbet.io será mais um representante do Brasil na fase "Legends" do PGL Major Antwerp de Counter-Strike: Global Offensive. A equipe capitaneada por Gabreil "FalleN" Toledo venceu, nesta quinta-feira (12), a organização russa Forze, e conseguiu se classificar para a próxima fase da competição. Agora, a equipe se junta à FURIA, que também representará o país na fase final do torneio.

O primeiro mapa do confronto foi a Overpass, escolha da Imperial. A equipe teve um desempenho sólido, vencendo, sem dificuldades, por 16 a 5. O grande destaque da equipe no primeiro mapa foi Lincoln "fnx" Lau, que, mesmo sem ter feito um bom frag, conseguiu ter uma bela atuação no mapa, especialmente jogando clutches.

A escolha da Forze para o segundo mapa do confronto foi a Mirage. No entanto, os brasileiros repetiram o desempenho e conseguiram mais uma vitória por 16 a 5, com grande destaque para o awper e capitão Gabriel "FalleN" Toledo.

Com o resultado, a Imperial conseguiu a sua classificação para fase Legends do Major. Os demais times presentes nesta fase são: Heroic (Dinamarca), Copenhagen Flames (Dinamarca), BIG (Alemanha), Cloud9 (Rússia), FURIA (Brasil), FaZe Clan (União Europeia), Ninjas In Pyjamas (Suécia), Natus Vincere (Ucrânia), G2 eSports (França/Bósnia Herzegovina), Vitality (França/Dinamarca), ENCE (Polônia), Team Spirit (Rússia), Outsiders (Rússia/Cazaquistão), Bad News Eagles (Kosovo) e Team Liquid (Estados Unidos).

MIBR luta, mas não consegue sua classificação

Além de FURIA e Imperial, a MIBR também participou do PGL Major Antwerp representando o Brasil. No entanto, os brasileiros foram eliminados na manhã desta quinta-feira (12), após derrota para a Bad News Eagles, de Kosovo.

O confronto foi equilibrado, e teve que ser decidido nos três mapas: Nuke (16 a 13 para os brasileiros), Ancient (16 a 8 para a BNE) e Vertigo (16 a 10 para a equipe de Kosovo). Agora, a equipe retornará ao Brasil para poder se preparar para a disputa dos próximos campeonatos.