Guardiola - AFP

Publicado 12/05/2022 17:00

Rio - Pep Guardiola se negou a falar de Erling Haaland antes de o Manchester City golear o Wolverhampton, no Campeonato Inglês, quarta-feira. Queria o time concentrado na "decisão" pela manutenção da liderança. Após o triunfo, porém, rasgou elogios ao reforço estrelar, esbanjou confiança em rápida adaptação e prometeu fazer de tudo para que o norueguês brilhe pelo clube.

Haaland era cotado para acertar com gigantes como o Real Madrid e também o Bayern de Munique, mas optou pela proposta do City por já ter uma admiração pelo clube inglês desde a infância. Até já havia posado com a camisa da equipe quando ainda sonhava em ser um jogador profissional.

"Uma boa contratação para o futuro e vem por muitos anos (contrato de cinco anos). Eu gosto de trabalhar com bons jogadores, eles fazem de você um bom treinador. Jovem com incríveis talentos, vamos ajudá-lo a se acomodar o melhor possível", afirmou Guardiola, à Sky Sports.

"Tenho certeza de que ele vai se adaptar rapidamente à forma como queremos jogar", continuou o treinador. Com a temporada em reta final, Haaland terá um bom tempo de preparação para se ambientar aos novos companheiros, pois as novas competições na Europa só começarão em agosto.

No Borussia Dortmund, o centroavante era a única estrela, agora terá companheiros de alto quilate para brilhar ainda mais. E, se depender de Guardiola, fará muito rapidamente. "Acho que uma verdadeira decisão foi tomada para o futuro do clube. Espero que ele tenha muitos anos de sucesso. Faremos o nosso melhor para torná-lo bem-sucedido aqui."

A contratação de Haaland, de apenas 21 anos, custou aos cofres do City em torno de R$ 324 milhões, além dos quase R$ 3 milhões de salários semanais ao goleador. O alto investimento deve gerar a saída do brasileiro Gabriel Jesus, em conversas com o Arsenal e sob olhares do outros seis clubes europeus.