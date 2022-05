Lewis Hamilton lamenta fase da Mercedes - Foto: Divulgação/AFP

Lewis Hamilton lamenta fase da MercedesFoto: Divulgação/AFP

Publicado 12/05/2022 16:37 | Atualizado 12/05/2022 16:37

Rio - O piloto Lewis Hamilton, sexto colocado na temporada 2022 da Fórmula 1, enfrenta problemas com seu W13 da Mercedes. O heptacampeão mundial admitiu que as dificuldades renderam "novas experiências", como ter ficado fora do Q2 na Arábia Saudita, sendo a sua pior classificação após 13 anos.

Em coletiva de imprensa, Hamilton lamentou a fase da Mercedes, mas ressaltou a importância de dar continuidade ao trabalho da equipe.

"Ainda estamos correndo, mas é apenas uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente. É uma nova experiência, com certeza. Você sempre quer tentar avançar, mas é muito difícil quando você não está realmente avançando", diz Lewis Hamilton.



No último domingo (8), durante o GP de Miami, Hamilton terminou na sexta colocação no grid de largada. Na ocasião, o piloto britânico mostrou irritação com os problemas apresentados pela equipe em melhorar seu carro número 44.

"Estamos com a mesma velocidade que estávamos na primeira corrida, então temos de continuar tentando. Infelizmente, não melhoramos nessas cinco corridas, mas espero que, em algum momento, isso aconteça. Nós apenas temos de continuar tentando e trabalhar duro", completou.