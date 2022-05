Rede Globo - Reprodução

Rede Globo Reprodução

Publicado 12/05/2022 18:58 | Atualizado 12/05/2022 18:59

Rio - A Copa Libertadores da América volta para a sua velha casa. Depois de três edições sendo transmitida na TV aberta pelo SBT, a principal competição de clubes na América do Sul voltará ao Grupo Globo nas edições entre 2023 e 2026.

O conselho da Conmebol se reuniu nesta quinta-feira (12), para discutir sobre as propostas apresentadas pelas emissoras de Silvio Santos e Roberto Marinho. Na reunião, foi acertado que a Globo voltará a ter os direitos da Libertadores, enquanto o SBT ficará com os direitos da Copa Sul-Americana. A informação é do portal "Notícias da TV".

Na TV fechada, foram comercializados dois pacotes, um para o grupo Disney, e outro para a Paramount. No entanto, ambos irão transmitir as duas competições. A empresa do Mickey Mouse, no entanto, ficou com o primeiro pacote, que inclui a transmissão exclusiva (na TV fechada) da final única da Libertadores, além dos dois jogos da Recopa Sul-Americana.

Já o pacote da Paramount, faz com que a empresa tenha o direito de escolher jogos exclusivos até a semifinal da competição, além de poder exibir a final única em um videoteipe.

Além das negociações de TVs abertas e TVs fechadas, um pacote para melhores momentos e clipes importantes também foi vendido. Este pacote foi negociado com o aplicativo OneFootball, que terá direito a publicar, em primeira mão, os principais lances das partidas.