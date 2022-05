Torcida do PSG pouco antes da queda do torcedor que acabou quebrando a perna de um fotógrafo - Reprodução

Publicado 12/05/2022 18:27

Rio - Um acidente marcou o duelo entre Paris Saint-Germain e Kiel, na última quarta-feira (11), pelas quartas de final da Liga dos Campeões de Handebol. Um torcedor acabou perdendo o equilibrio, e caiu da arquibancada em cima de um fotógrafo que estava trabalhando na arena Pierre-de-Coubertin. Segundo informações do jornal "L'Equipe", o fotógrafo quebrou uma perna e se encontrava hospitalizado. Confira o momento da queda do torcedor:

On a des news des blessés d'hier ?#PSGKIEL #TeamPSG pic.twitter.com/hdcghKDPT0 — MoMoZeRo, demi-finaliste (@MoMoZeR0) May 12, 2022 Outro fotógrafo que estava trabalhando na arena também foi atingido pelo torcedor, mas apresentou apenas dores no pescoço. O Parisiense, mesmo caindo de um altura de cerca de cinco metros, saiu ileso.

Ainda de acordo com o jornal francês, os dirigentes do PSG desejaram uma rápida recuperação aos envolvidos no acidente, e disseram que irão "acompanhar atentamente a evolução de seus estados de saúde nos próximos dias".