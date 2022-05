Copa Sul-Americana - Divulgação/Conmebol

Copa Sul-AmericanaDivulgação/Conmebol

Publicado 12/05/2022 19:15

Rio - Após três anos, a Copa Sul-Americana voltará à TV aberta. De acordo com o "UOL", o SBT superou a concorrência e poderá exibir os jogos do torneio entre 2023 a 2026. Com isso, a Conmebol TV, pay-per-view onde a competição era exibida, sairá do ar.

A conquista da Copa Sul-Americana pode ser considerada uma espécie de "consolo" para o SBT. A emissora de Sílvio Santos acabou sendo derrotada pela Globo na disputa pelos direitos da Libertadores, competição que mostrou nos últimos três anos.

Além da TV aberta, a Sul-Americana também poderá ser vista nos canais por assinatura. O Grupo Disney (ESPN e Star+) ficou com o pacote principal e o Grupo Viacom (Paramount +) com o secundário.