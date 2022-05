Boltz, atleta profissional de CS:GO, na Arena do Grêmio - Reprodução/Twitter Grêmio

Publicado 12/05/2022 19:50

Rio - A Imperial Sportsbet.io se classificou, nesta quinta-feira (12), para a fase Legends do PGL Major Antwerp 2022, o Campeonato Mundial de Counter-Strike: Global Offensive. Um dos grandes destaques da equipe é o experiente Ricardo "Boltz" Prass, que já foi vice-campeão Mundial em 2017, quando defendia a Immortals.

Na noite desta quinta-feira, Boltz recebeu uma mensagem muito especial. O perfil do Grêmio, seu time do coração desde a infância, fez uma publicação com a imagem do ProPlayer no estádio do clube, e parabenizou o atleta por conta de sua classificação para a fase final do campeonato. Confira a publicação do clube:

De forma humorada, Boltz compartilhou a publicação do Tricolor Gaúcho, fazendo referência ao meme "O que isto afeta o Grêmio?". Veja:

Afetou o gremio https://t.co/bicUaU8iwa — Ricardo Prass (@Boltz) May 12, 2022

Agora, Boltz e seus companheiros FalleN, fer, fnx e VINI enfrentarão a BIG, da Alemanha, no próximo sábado (14). Além da Imperial Sportsbet.io, a FURIA é outra equipe que representa o Brasil no Campeonato Mundial, e enfrentará a Team Spirit, da Rússia, no mesmo dia. Os horários ainda não foram definidos pela organização do torneio.