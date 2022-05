Comercial de sutiãs esportivos da Adidas é banido por conter seios nus - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2022 20:25

Reino Unido - A agência que regulamenta publicidade no Reino Unido decidiu banir propaganda da Adidas por publicar fotos de seios nus. A marca decidiu fazer um anúncio de sutiãs esportivos e postou imagens de corpos de vários tipos de mulheres para explorar a diversidade. A informação é da BBC News.



A foto possui seios de vários tipos de cores de pele, formas e tamanhos. A Adidas publicou a imagem no Twitter e a agência considerou a propaganda ofensiva para o público. A marca alegou que o intuito é mostrar as diversidades dos seios para se escolher o tamanho correto do sutiã esportivo.



A publicação havia sido feita no dia 9 de fevereiro. A Adidas continua exibindo a imagem em seu site. A agência reguladora do Reino Unido recebeu 24 reclamações sobre o conteúdo alegando que a propaganda trata as mulheres como objeto.



A discussão sobre nudez explícita virou tema de debate e a agência exibiu cuidados especiais com o público que visualiza a imagem. O Twitter informou que a publicação chegou a ser denunciada por alguns usuários, mas alegou que não viola os termos de uso.