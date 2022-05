SBT lamenta perda dos direitos da Libertadores - Foto: Reprodução/SBT

Publicado 12/05/2022 21:39

Rio - Após dois anos de transmissão da Libertadores, o SBT perdeu os direitos da competição para a Globo, que exibirá a competição entre 2023 e 2026. A TV de Silvio Santos, no entanto, conseguiu a licitação da Copa Sul-Americana para as próximas temporadas. Através da assessoria, a emissora comemorou a nova conquista e lamentou a perda da Libertadores.



- A Copa Sul-Americana foi totalmente reformulada para esse próximo ciclo, se tornando mais atrativa, tanto para os clubes que disputam o torneio, dentre eles várias equipes brasileiras de grande história e torcida, quanto para os patrocinadores e fãs do futebol. Faremos esse campeonato mudar de patamar! - escreveu a emissora.

- Quanto à Libertadores, aproveitamos para agradecer pela oportunidade de estarmos realizando sua transmissão até o final deste ano, com alta qualidade, tendo assumido esse direito num momento delicado para a Conmebol, na certeza de que trabalhamos incansavelmente para sua valorização, o que certamente permitiu o aprimoramento da concorrência para esse próximo ciclo - emendou.

Nos dois anos em que esteve em parceria com o SBT, a Libertadores teve finais com brasileiros. Em 2020, na pandemia, a decisão foi disputada entre Santos e Palmeiras, no Maracanã. Já no ano passado, a final foi realizada entre Palmeiras e Flamengo. Nas duas ocasiões o alviverde se saiu melhor.