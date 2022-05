Anderson Silva - Reprodução Instagram

Publicado 13/05/2022 11:54

Rio - Anderson Silva está de volta. Depois de duas vitórias no boxe, o ex-campeão peso-médio do UFC, considerado um dos maiores lutadores da história do MMA, retorna ao ringue da nobre-arte para mais um duelo de exibição contra o brasileiro Bruno “Caveira” Machado na terceira edição do Global Titans Fighting. O evento, realizado em um heliponto em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, conta também com a presença de outra lenda do esporte, o americano Floyd Mayweather, que enfrenta o compatriota Dan Moore na luta principal da noite.

O Combate exibe as quatro lutas do card ao vivo, neste sábado, dia 14, a partir das 15h, com a narração de Rhoodes Lima e comentários de Daniel Fucs e do boxeador Abner Teixeira, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.



Aposentado do MMA desde 2020, Anderson Silva volta aos ringues buscando manter a invencibilidade, já que em junho do ano passado venceu por pontos o ex-campeão Julio César Chavez e, três meses depois, nocauteou o americano Tito Ortiz em menos de um minuto de luta. O adversário do “Spider” é estreante no boxe.

Já o multicampeão Floyd Mayweather, que faz a sua primeira apresentação após o duelo contra o youtuber Logan Paul. “Money”, como também é conhecido, venceu as 50 lutas profissionais que disputou, sendo 27 delas por nocaute; é dono de 15 títulos mundiais em quatro categorias diferentes de peso; e de uma medalha de bronze nos Jogos de Atlanta-1996.