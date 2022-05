Allef Rodrigues - Reprodução

Publicado 13/05/2022 13:48

O atacante brasileiro Allef Rodrigues, com passagem de sucesso por times de Portugal, está internado em estado crítico em um hospital na cidade Atyrau, no Cazaquistão, país da Ásia Central.



De acordo com informações divulgados pelo FC Atyrau, time que ele joga atualmente, Allef estava no alojamento e foi encontrado bastante desidratado, após ter contraído a bactéria Salmonella (encontrada em alimentos estragados e que causa intoxicação alimentar) depois de uma refeição.

Familiares, por sua vez, apontam que nesse momento ele está em coma. "Quando o médico chegou e o viu nesta situação, rapidamente o levou para o hospital, pois estava bastante desidratado. Chegando lá acabou sendo internado e agora fomos informados que ele entrou em coma após ter uma infeção no sangue", relatou uma parente ao site Santo Sé Notícias.

Diante do quadro, o jogador seguira um tratamento pelos próximos cinco dias, sendo medicado com "antibióticos para que a bactéria seja removida do seu corpo".

Desde julho de 2021, Allef atua no Atyrau Futbol Kluby. Em Portugal, o jogador tem passagem pelo Vitória de Setúbal, Mafra, Real e 1.º Dezembro. Todos já se manifestaram, deixando o desejo de rápidas melhorias. No Brasil, atuou no Confiança, de Sergipe, Petrolina, e Santa Cruz.