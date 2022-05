Rede Globo - Reprodução

Publicado 13/05/2022 14:53

Rio - Um dia após comprar os direitos da Libertadores a partir de 2023, a Globo e o Grupo Disney, com a ESPN, garantiram a transmissão de mais um campeonato. Os canais também dividiram a Nations League a partir de junho. A informação é do colunista Flávio Ricco, do "R7".

Além da Nations League, o pacote também prevê os direitos de exibição das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e das eliminatórias da Eurocopa de 2024. O vínculo é válido até o primeiro semestre de 2026.

O acordo também vale para o streamming, ou seja, além da TV, os jogos estarão disponíveis no Globoplay e no Star+.