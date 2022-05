Vinicius Junior - AFP

Publicado 13/05/2022 14:56

Rio - O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, vem sendo um dos principais destaques da equipe finalista da Liga dos Campeões da Europa. Na última quinta-feira (12), o cria da base do Flamengo fez seu primeiro hat-trick da carreira, na goleada por 6 a 0 em cima do Levante. Mesmo com as boas atuações, o ex-jogador Vampeta entende que o brasileiro não está no patamar de outros craques europeus.

Vampeta Reprodução/Jovem Pan

Durante o programa "Bate Pronto", o ex-atleta do Corinthians citou ainda dez jogadores que, segundo ele, tem mais chances de vencer a Bola de Ouro do que Vinicius Júnior.

"De Bruyne, Benzema, Bernardo Silva, Mohamed Salah, Harry Kane, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Son, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski… Todos foram melhores. Ele (Vinicius Jr) tem uma temporada maravilhosa, mas ele não está entre os dez melhores. Está entre os vinte! Entre os dez, não!", disse o comentarista.



Ainda no debate, Mauro Beting relembrou sobre a pressão que Vinicius Júnior sofreu. Sendo chamado de "Neguebinha" muitas vezes, e com muitos jornalistas dizendo que ele "não vestiria a camisa do Real Madrid", Vinicius, na visão de Beting, vem apresentando um futebol que justifica o investimento de 45 milhões de euros, feito pelo clube Merengue para contratar o jogador.

"Com dois jogos pelo profissional ele foi vendido por 45 milhões de euros. Nem o Pelé passou por isso. Poucos na história do futebol começaram com tanta pressão sendo vendido com 16 anos para o Real Madrid. Quando ele chega, tem que substituir o Cristiano Ronaldo, que foi para Juventus. Teve um preconceito com o ‘Neguebinha’. Olha o que ele faz e com pouquíssima idade!", disse.