Fabinho pode conquistar mais um título pelo Liverpool - AFP

Publicado 13/05/2022 15:32

Se não estará em campo neste sábado, quando o Liverpool enfrenta o Chelsea pela final da Copa da Inglaterra, Fabinho não deve ser problema para a decisão da Liga dos Campeões, no dia 28, em Paris. O técnico Jurgen Klopp garantiu o retorno do volante brasileiro até o fim do mês.

"Ele definitivamente estará de volta para a final da Liga dos Campeões. E antes disso, veremos. Não sabemos, é isso. Ele está absolutamente OK. Não está feliz, obviamente, mas aceitou e está lutando contra o tempo", disse o treinador.



Fabinho sentiu a coxa esquerda aos 26 minutos de jogo contra o Aston Villa, na terça-feira. Ele tem presença incerta nos últimos dois jogos da Premier League.