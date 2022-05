Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 16/05/2022 17:26

Rio - O caso de racismo entre o lateral Rafael Ramos, do Corinthians, contra o volante Edenílson, do Internacional, emocionou o comentarista Casagrande nesta segunda-feira (16), durante o "Seleção SporTV", do Grupo Globo. Na ocasião, o ex-jogador desabafou sobre o assunto polêmico e fez comparações com a própria vida pessoal.

"Eu tendo sempre a ficar do lado da vítima. Eu sofri preconceito por ser dependente químico, eu entendo o que é sofrer preconceito", lamenta o comentarista Casagrande no 'Seleção SporTV'.

No último sábado (14), o empate por 2 a 2 entre o Internacional e Corinthians, no Beira Rio, pelo Campeonato Brasileiro, repercutiu após a denúncia do volante Edenílson ao árbitro do jogo, no qual afirmou que o lateral português Rafael Ramos o chamou de "macaco".

No entanto, Rafael Ramos negou a versão de Edenílson e afirmou que o jogador entendeu errado uma expressão portuguesa. Ainda assim, foi denunciado por injúria racial e, para que não fosse preso, o clube paulista pagou a fiança de R$ 10 mil.