Gramado do Maracanã coberto de pedras de gelo após chuva de granizo no Rio de JaneiroReprodução/Twitter Maracanã

Publicado 16/05/2022 16:43 | Atualizado 16/05/2022 16:55

Rio - Uma forte chuva atingiu, na tarde desta segunda-feira (16), grande parte do Rio de Janeiro. Em alguns pontos, inclusive, foram vistas pedras de granizo, especialmente na Zona Norte da cidade. O estádio do Maracanã foi um dos pontos que mais sofreu com as consequências do temporal, fazendo com que seu gramado ficasse completamente lotado de pedras de gelo. Confira:



Quem chamou a Elsa? Let it go… pic.twitter.com/qnOqr7NFdm — Maracanã (@maracana) May 16, 2022 Vale lembrar que o estádio está sem receber partidas desde o dia quatro de maio, na vitória do Fluminense sobre o Júnior Barranquilla, da Colômbia. O Templo do Futebol foi fechado para o plantio da grama de inverno, e sua primeira partida com o novo gramado será o duelo entre Flamengo e Universidad Católica, do Chile, nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), pela Copa Libertadores da América.