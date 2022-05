Playoffs da NBA serão transmitidos no SporTV - Reprodução de vídeo/Twitter NBA

Playoffs da NBA serão transmitidos no SporTVReprodução de vídeo/Twitter NBA

Publicado 16/05/2022 16:11 | Atualizado 16/05/2022 16:31

Rio - De um lado o Golden State Warriors, com Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, dono de seis títulos da NBA e 11 conquistas de conferência. Do outro, o Dallas Mavericks de Luka Doncic, Spencer Dinwiddie e Jalen Brunson atrás de um título que não vem há mais de 10 anos. Em quadra, uma inédita decisão de conferência e a certeza de que qualidade e emoção não vão faltar na melhor de sete jogos da série. O sportv2 mostra tudo com exclusividade, a partir desta quarta-feira, dia 18, às 22h, com a narração de Everaldo Marques e os comentários de Marcelinho Machado e Pedro Maia.



O SporTV 2 irá transmitir o evento, com a narração de Everaldo Marques e os comentários de Marcelinho Machado e Pedro Maia. Na conferência leste, o Boston Celtics irá encarar o Miami Heat. O duelo começa nesta terça-feira, a partir das 21h30.

FINAIS DA CONFERÊNCIA OESTE – AO VIVO NO SPORTV2

JOGO 1 - 18/5 – 22h – Dallas Mavericks x Golden State Warriors

JOGO 2 - 20/5 – 22h – Dallas Mavericks x Golden State Warriors

JOGO 3 - 22/5 – 22h – Golden State Warriors x Dallas Mavericks

JOGO 4 - 24/5 – 22h – Golden State Warriors x Dallas Mavericks

JOGO 5 - 26/5 – 22h – Dallas Mavericks x Golden State Warriors (se necessário)

JOGO 6 - 28/5 – 22h – Golden State Warriors x Dallas Mavericks (se necessário)

JOGO 7 - 30/5 – 22h – Dallas Mavericks x Golden State Warriors (se necessário)