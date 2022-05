Rede Globo - Reprodução

Publicado 16/05/2022 16:12

Rio - Após a volta da Libertadores para a Globo, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) decidiu renovar o processo que investiga um suposto monopólio da emissora nas transmissões de futebol. Curiosamente, o caso estava parado desde maio de 2021. A informação é do site "Notícias da TV".

"Das informações registradas nos autos até o momento, a devida compreensão dos fatos, demanda uma análise mais extensa e cuidadosa, ainda mais considerando os aspectos específicos de cada uma das condutas imputadas. do exposto, entende-se que as circunstâncias do caso concreto justificam a prorrogação do prazo do inquérito administrativo", diz o documento de renovação, assinado por Felipe Neiva Mundim, coordenador do conselho.

A investigação do suposto monopólio da Globo começou em 2019. Na época, a investigação tentava esclarecer uma suposta desvantagem do contrato do Fortaleza com a WarnerMedia para o Brasileirão. No entanto, em 2020 o alvo da investigação passou a ser a Globo.