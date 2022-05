Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Rio - Tradicional clube do futebol italiano, o Genoa, foi rebaixado para a Série B do futebol tetracampeão do mundo no último domingo. O clube é administrado pela 777 Partners, futura gestora do Vasco, que está em processo de transformação do seu futebol em SAF.

A queda do clube italiano foi sacramentada com a derrota por 3 a 0 para o Napoli. O Genoa permaneceu na 19ª colocação do torneio, com apenas 28 pontos. A Salernitana, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem três pontos a mais, mas leva vantagem no primeiro critério de desempate, o confronto direto. Falta uma rodada para o fim da competição.

O clube irá retornar para a Série B após 15 anos. A última participação do Genoa na divisão de acesso à elite foi na temporada 2006/07, quando foi 3º colocado e retornou à Serie A. Com nove títulos do futebol italiano, o Genoa é o quarto maior vencedor da competição, atrás apenas dos gigantes Juventus, Inter de Milão e Milan.