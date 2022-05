Robert Lewandowski segue com futuro indefinido no Bayern - Foto: Divulgação/AFP

Robert Lewandowski segue com futuro indefinido no BayernFoto: Divulgação/AFP

Publicado 16/05/2022 15:06

O Bayern de Munique de Lewandowski foi campeão da Bundesliga, enquanto o Borussia Dortmund de Haaland, ficou em segundo lugar. Porém, o prêmio de melhor jogador do campeonato não ficou com nenhum dos dois. A premiação foi para as mãos de Christopher Nkunku, atacante do RB Leipzig.

Após um início desanimador na Bundesliga, o RB Leipzig arrancou e conseguiu terminar em quarto colocado, se classificando à próxima Champions League. Muito da recuperação da equipe passou pelos pés de Nkunku, que marcou 20 gols e 13 assistências em 34 jogos na competição.

Além da boa atuação na Bundesliga, Nkunku também ganhou destaque na Champions League. Com direito a um hat-trick no Manchester City, o atacante marcou 11 gols e deu três assistências em 12 jogos na competição europeia.



Nkunku pode aumentar os números pelo RB Leipzig no próximo sábado. A equipe enfrenta o Freiburg pela final da Copa da Alemanha.



Vale destacar os números de Lewandowski e Haaland, favoritos para conquistar o prêmio de melhor jogador da Bundesliga. O polonês marcou 35 gols e quatro assistências em 34 jogos no campeonato, enquanto o norueguês marcou 22 gols e deu oito assistências em 22 partidas.