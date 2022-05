Ao lado de Jair Bolsonaro, Wanderlei Silva anuncia que pré-candidatura a deputado federal - Reprodução/Instagram Wanderlei Silva

Ao lado de Jair Bolsonaro, Wanderlei Silva anuncia que pré-candidatura a deputado federalReprodução/Instagram Wanderlei Silva

Publicado 18/05/2022 15:58 | Atualizado 18/05/2022 15:59

Rio - o ex-lutador Wanderlei Silva anunciou, nesta terça-feira (17), que está entrando na política. Em publicação nas redes sociais ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o "Cachorro Louco" confirmou que será candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Paraná.

"Sei que o universo político requer engajamento e me filiei a um partido que me deixou livre para tomar minhas decisões. Com essas alianças terei mais força para brigar por aqueles que ainda padecem de apoio no meio do esporte. Pessoas que carregam nossa bandeira pelo mundo merecem apoio, não apenas de aplausos , mas financeiro também. E através de emendas vou lutar por isso", disse Wanderlei Silva em publicação nas redes sociais.