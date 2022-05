Luto - Reprodução

Publicado 18/05/2022

Rio - O lutador Musa Askan Yamak morreu aos 38 anos após sofrer ataque cardíaco dentro de um ringue durante uma luta de boxe, no último sábado (14), em Munique, na Alemanha. Na ocasião, o atleta alemão levou um golpe de Hamza Wandera no segundo round e tentou retornar.

No entanto, o lutador caiu na lona antes do início do terceiro assalto. Yamak chegou a receber atendimento médico no ringue e foi levado para um hospital. Entretanto, não resistiu e morreu vítima de ataque cardíaco.

Desde 2017, quando se profissionalizou como pugilista, Yamak estava invicto com oito vitórias por nocaute em oito lutas.