Sadio Mané comemora o gol marcado em vitória do LiverpoolPAUL ELLIS / AFP

Publicado 18/05/2022 14:25

Paris (FRA) - O Paris Saint-Germain já se movimenta visando a próxima temporada e pode fazer uma contratação de peso. Segundo informações o jornal 'Bild', o clube francês surgiu como favorito na briga pela contratação de Sadio Mané, atacante do Liverpool.

O nome do senegalês foi sondado pelo Bayern de Munique na última semana, mas ao que tudo indica as conversas não evoluíram neste primeiro momento. Interessado e disposto a arcar com os custos, o PSG pode levar o craque dos 'Reds'.



O interesse da equipe francesa em Mané também pode ligar um alerta sobre a possível saída do craque Mbappé. O francês ainda não definiu seu futuro, mas a imprensa europeia já repercute sua possível chegada ao Real Madrid para a temporada 2022/2023.



Mané vai disputar a final da Champions League com o Liverpool no próximo dia 28, sábado, contra os merengues. Nesta temporada, o senegalês marcou 22 gols e deu cinco assistências em 49 jogos pelo clube.