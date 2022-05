Zico, ídolo do Flamengo - Gabriel Esteves

Publicado 18/05/2022 13:01

Rio - Na manhã desta quarta-feira (18), Zico revelou que convidou Paul Pogba, meio campista do Manchester City, para atuar no 'Jogo das Estrelas, no Maracanã. O ídolo do Flamengo fez a publicação de um print (captura de tela) de uma chamada de vídeo que teve com o jogador, e afirmou que pode ter chance do francês exibir seu futebol no Rio de Janeiro.

"Tempos atrás enviei uma camisa do Flamengo autografada para esse grande meio campo Paul Pogba, hoje no Manchester United. Seus irmãos foram ao Brasil e como é uma Família de Flamenguistas, visitaram a Gávea, a Escola de Futebol do Maestro Junior e bateram um bom papo comigo online pois estou no Japão. Aproveitei para convidar para o Jogo das Estrelas no final do ano pois de acordo com minha recuperação já estou vendo possibilidade de estar em campo. Ele deu Ok", publicou Zico.