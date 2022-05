UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

Publicado 18/05/2022 11:34

Rio - Lutadora do UFC desde 2016, a brasileira Ketlen Vieira vive o seu melhor momento no UFC e tem pela frente um grande desafio: a americana Holly Holm, ex-campeã da categoria e atual segunda do ranking. As duas se enfrentam na luta principal da noite do evento deste sábado, dia 21, que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento conta com a transmissão ao vivo do Combate, a partir das 16h50.

A brasileira já confessou que sofreu algumas derrotas por conta da inexperiência e da pressão por lutar no maior evento de MMA da atualidade. Cinco anos depois, após a vitória sobre Miesha Tate, ex-campeã dos galos, a manauara, quinta colocada no ranking da divisão, vive o seu melhor momento na franquia de MMA.

Além de Ketlen Vieira, o card do ‘UFC Holm x Vieira’ conta com a participação de mais cinco brasileiros. Outro brasileiro que vive um bom momento no UFC é Michel Pereira, o “Paraense Voador”. Embalado por quatro vitórias seguidas entre os meio-médios, o paraense encara o “Argentino Gente Boa” Santiago Ponzinibbio, integrante da segunda edição do reality show ‘The Ultimate Fighter Brasil’. Ainda no card principal, um duelo brasileiro pela categoria peso-palha: a paraense Polyana Viana tem pela frente a paulista Tabatha Ricci, que faz a sua terceira luta no UFC.

Pelo card preliminar, o baiano Jailton “Malhadinho”, contratado após a participação no programa ‘Contender Series’, faz a sua segunda luta na organização pela divisão dos pesados diante do americano Parker Porter, que venceu cinco dos seus últimos seis combates. Já o amapaense Felipe “Cabocão” quer reencontrar o caminho das vitórias no duelo contra o americano Chase Hooper pela categoria peso-pena.



UFC Holm x Vieira



CARD PRELIMINAR:

Peso-palha: Elise Reed x Sam Hughes

Peso-pena: Chase Hooper x Felipe Cabocão

Peso-galo: Jonathan Martinez x Vince Morales

Peso-leve: Omar Morales x Uros Medic

Peso-pesado: Jailton Malhadinho x Parker Porter

Peso-médio: Joseph Holmes x Alen Amedovski



CARD PRINCIPAL:

Peso-médio: Eryk Anders x Jun Yong Park

Peso-palha: Polyana Viana x Tabatha Ricci

Peso-médio: Chidi Njokuani x Dusko Todorovic

Peso-meio-médio: Santiago Ponzinibbio x Michel Pereira

Peso-galo: Holly Holm x Ketlen Vieira