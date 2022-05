Taça da Copa Libertadores da América - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Argentina - Mesmo após a Conmebol afirmar que irá punir de forma mais severa as manifestações racistas em suas competições, o filme se repetiu em mais um jogo de um clube brasileiro na Libertadores. Um torcedor do Boca, antes do início do jogo contra o Corinthians, na última terça, foi filmado na arquibancada da Bombonera fazendo gestos racistas em direção à torcida do Corinthians - cerca de 3 mil fiéis foram ao estádio. Imitou um macaco.

Antes desta rodada da Libertadores, torcedores e jogadores de clubes como Palmeiras, Flamengo, Fortaleza e Bragantino já haviam sido vítimas de racismo em partidas envolvendo clubes argentinos, chilenos e equatorianos na principal competição de clubes do continente.

O Corinthians arrancou um empate por 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera, nesta terça-feira, e praticamente garantiu sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Lidera o Grupo E com oito pontos e se classifica com uma simples vitória sobre o Always Ready, da Bolívia, na próxima semana (dia 26). E tem grandes chances de fechar a fase como primeiro da chave.