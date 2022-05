Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 17/05/2022 21:16

Rio - Cristiano Ronaldo comprou um raro relógio da marca Jacob & Company que está avaliado em 1 milhão de euros (pouco mais de R$ 5,2 milhões na cotação atual). No mundo, cabe destacar, existem apenas mais 126 desse tipo.



A informação é do jornal português 'A Bola', que também noticiou que o relógio é inspirado no carro Bugatti Chiron. Além disso, a peça é decorada com 232 diamantes e 109 safiras. A peça ainda tem um exterior único, os ponteiros são da cor bronze e há a inscrição: "CR7".

Dentro de campo, o último compromisso de Cristiano Ronaldo acontece neste domingo. Nesta dia, o Manchester United enfrenta o Crystal Palace no Selhurst Park, às 12h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Inglês.