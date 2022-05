Robert Lewandowski - AFP

Publicado 17/05/2022 18:53

Rio - Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (17), o presidente do Barcelona, Joan Laporta, comentou sobre o planejamento do clube para a próxima temporada. Perguntado sobre uma possível negociação com o atacante Robert Lewandowski, o presidente não disfarçou e foi direto, dizendo que o polonês interessa o clube espanhol.

"Sobre o Lewandowski, deixem a direção trabalhar ao lado da comissão técnica. Eu não quero entrar em detalhes neste momento, mas posso garantir que estamos trabalhando para formar um time muito competitivo. Não é fácil para o Barcelona neste momento devido à nossa realidade financeira. Estamos trabalhando para resolver algumas questões econômicas e poderemos pensar em mais transferências", disse o presidente do clube.

No entanto, para contratar o atacante, o Barcelona não terá vida fácil. Mesmo deixando claro o seu desejo de deixar o Bayern Munique, o clube alemão não planeja liberar o jogador facilmente. Com isto, o atleta, que ainda possui um ano de contrato, só poderia se transferir para outra equipe com o pagamento de sua multa rescisória.

Após se reforçar na última janela de transferências com as contratações de Pierre-Emerick Aubameyang e Adaoma Traoré, o Barcelona pode perder, em breve, Ousmane Dembelé, fazendo com que o salário de Lewandowski possa ser encaixado na atual realidade financeira do clube catalão.