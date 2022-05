Mourad Lamrabette - Reprodução

Publicado 17/05/2022 18:31 | Atualizado 17/05/2022 18:59

Ex-jogador de futebol, Mourad Lamrabette morreu na semana passada após pular de um penhasco de 30 metros em Maiorca, uma ilha paradisíaca da Espanha, onde passava férias com a mulher e os filhos. A informação foi publicada pelo jornal 'A Bola'.



Segundo o jornal, o ex-atleta tentou alcançar o mar, mas não conseguiu ter impulso o suficiente e acabou se chocando com as pedras. O vídeo postado em redes sociais foi feito pela esposa do ex-jogador, que gravava o momento que deveria ser de descontração em família.

O laudo da perícia apontou que Mourad morreu por afogamento após perder a consciência com o choque de cabeça nas pedras. Mourad nasceu na Holanda e jogou quase toda a carreira no Vitesse, no seu país natal.