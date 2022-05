Jorge Jesus - Cátia Luís / Benfica

Publicado 17/05/2022 18:33 | Atualizado 17/05/2022 18:36

Rio - O advogado Luiz Miguel Henrique, que trabalha para Jorge Jesus, fez uma revelação durante entrevista à CNN Portugal, nesta terça-feira (17). O estafe do Mister disse que o treinador recebeu uma proposta para treinar a Seleção Chilena, logo após ter saído do Benfica.

No entanto, Jorge Jesus recusou pois, segundo Luiz Miguel Henrique, ele precisa do "trabalho do dia a dia", algo que não seria possível treinando uma seleção.

"Houve convite de duas seleções da América do Sul, uma delas o Chile. Mas o Jorge nunca foi treinador de seleção, ainda hoje mais depressa se vê no Fenerbahçe, a ganhar títulos na Turquia e a jogar a Champions, do que numa seleção. Ele precisa do trabalho do dia a dia, vive para isso. A seleção do Brasil é a exceção que confirma a regra, tal como ele próprio também já confessou", disse o advogado do ex-treinador do Flamengo.

Além do convite das duas seleções da América do Sul citadas por Luiz Miguel Henrique, Jorge Jesus também recusou as propostas do Everton, da Inglaterra, e de clubes do futebol árabe.